No camino sola, camino con el pueblo: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.– “No camino sola, camino con el pueblo”, afirmó la diputada Giulianna Bugarini, quien mantiene una intensa agenda de recorridos por las colonias y tenencias de Morelia, caminando hombro a hombro con las familias, escuchando sus necesidades y conociendo de primera mano las problemáticas que enfrentan.

Desde las colonias populares hasta las tenencias, Bugarini ha constatado las dificultades que viven miles de morelianos por la falta de agua potable, alumbrado público, pavimentación y servicios básicos, convencida de que ninguna familia debe ser olvidada.

La legisladora destacó que su trabajo no se limita al Congreso, sino que también está en las calles, escuchando, acompañando y construyendo soluciones junto a la ciudadanía. Aseguró que continuará recorriendo cada rincón de Morelia, fortaleciendo la organización vecinal y respaldando las causas de quienes buscan mejores condiciones de vida. “La transformación no se construye desde un escritorio, se construye en las calles, escuchando a la gente y caminando a su lado. Porque Morelia merece un gobierno que escuche, atienda y dé resultados”, sostuvo.