No camino sola, camino con el pueblo: Giulianna Bugarini

No camino sola, camino con el pueblo: Giulianna Bugarini
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 09:46:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.– “No camino sola, camino con el pueblo”, afirmó la diputada Giulianna Bugarini, quien mantiene una intensa agenda de recorridos por las colonias y tenencias de Morelia, caminando hombro a hombro con las familias, escuchando sus necesidades y conociendo de primera mano las problemáticas que enfrentan.

Desde las colonias populares hasta las tenencias, Bugarini ha constatado las dificultades que viven miles de morelianos por la falta de agua potable, alumbrado público, pavimentación y servicios básicos, convencida de que ninguna familia debe ser olvidada.

 

La legisladora destacó que su trabajo no se limita al Congreso, sino que también está en las calles, escuchando, acompañando y construyendo soluciones junto a la ciudadanía. Aseguró que continuará recorriendo cada rincón de Morelia, fortaleciendo la organización vecinal y respaldando las causas de quienes buscan mejores condiciones de vida. “La transformación no se construye desde un escritorio, se construye en las calles, escuchando a la gente y caminando a su lado. Porque Morelia merece un gobierno que escuche, atienda y dé resultados”, sostuvo.

 

Más información de la categoria
Conductor queda prensado tras choque y volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro
Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán
Muere motociclista en accidente en Morelia, Michoacán 
Michoacán: Volcadura en la carretera Pátzcuaro–Uruapan deja dos muertos y un herido grave
Más información de la categoria
Detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro tras concierto suspendido; FGR investiga presuntos delitos relacionados con armas
Detienen en Jalisco a presunto integrante de grupo criminal relacionado con el caso Carlos Manzo
Detienen en Querétaro a Gabito Ballesteros y a cinco personas más; aseguran dos armas de fuego
Madres buscadoras ofrecen hasta 200 mil pesos por sus desaparecidos