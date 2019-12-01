Ningún gobernador había apoyado a la UMSNH como se hace hoy: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que ningún gobierno había apoyado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como ha ocurrido en su administración, ello luego de diversas acusaciones hechas por su Rectora, Yarabí Ávila González, sobre presuntos embates en contra de la Casa de Hidalgo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal se dijo respetuoso de la UMSNH y su autonomía, además de que el respaldo ha sido absoluto a la institución, pues por ejemplo, ahora se garantiza un presupuesto constitucional del 4.5 por ciento, cuando anteriormente recibía cerca del 3.5 por ciento del recurso estatal.

En cuanto a la decisión de aplazar el proceso de elección de nuevo rector o rectora a octubre del próximo año, recalcó que es meramente de la comunidad nicolaita. Explicó que la ley orgánica y el estatuto marca que el próximo 8 de enero debe haber un nuevo rector, además de que nunca en la historia de la Universidad Michoacana un rector ha ampliado su gestión.

Ramírez Bedolla hizo el llamado a comunidad para que se mantengan tranquilos, en actividades normales, pues está garantizado el presupuesto pleno y suficiente, para tranquilidad del personal y alumnado. Asimismo, hizo un llamado a la serenidad para que cualquier inquietud sea resuelta por la vía del diálogo y construcción de acuerdos.