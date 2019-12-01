Ningún alcalde fue convocado a reunión con Sheinbaum, expone Segob

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero del 2026.- Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de gobierno en el estado, expuso que ningún alcalde fue convocado a la reunión de trabajo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Michoacán, esto luego de los reproches de algunos alcaldes por no haber sido invitados al encuentro con la mandataria.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna de la entidad indicó que la reunión celebrada por la mañana de este viernes fue similar a las reuniones de seguridad que se realizan en la Ciudad de México con la presencia del gabinete de seguridad estatal.

Acotó que se evaluaron los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como el combate a la extorsión contra limoneros, aguacateros, así como la imposición de máquinas tragamonedas en establecimientos.

También, se dialogó sobre las detenciones de generadores de violencia en distintas regiones del estado.

Zepeda Villaseñor recalcó que desde el anuncio del Plan Michoacán la mandataria mexicana se comprometió a visitar el estado de manera periódica, lo que ha sido cumplido, dijo, pues su visita anterior fue el pasado 11 de enero, es decir, hace menos de un mes.