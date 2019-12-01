"¡Ni en sus sueños más eróticos tendrá más likes Jesús Mora!: Memo Valencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 19:05:34

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- "Ni en sus sueños más eróticos van a tener los likes que yo tengo", señaló Memo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, a Jesús Mora González, dirigente de Morena en Michoacán.

En rueda de prensa, el también diputado local respondió a los comentarios que hace unas semanas realizó el morenista Mora González, quien además retó al priista a ganar una elección.

"Es más fácil que yo saque más votos a que él saque más likes. Por eso está traumado y obsesionado conmigo. Son mis fans, ellos ni en sus sueños más eróticos van a tener los likes que yo tengo. Así es la realidad, es el trauma que no puede superar estos señores", apuntó el ex edil de Tepalcatepec.

El líder priista reafirmó su postura, contrastando su base con la de Morena, "nosotros, lo que nos distingue, es la congruencia, nos quedamos donde somos felices... ellos son muy fáciles de enamorar, muy fáciles, los conquistan y cambian de amor en amor con tal facilidad que por eso pierde credibilidad", manifestó.

Ante las críticas que ha recibido de otros personajes políticos sobre que Valencia Reyes está lucrando con el tema del edil Carlos Manzo Rodríguez, apuntó que seguirá apoyando a quien fue "su amigo".

Finalmente, expresó su desacuerdo sobre las declaraciones de la quiebra financiera del municipio de Uruapan.