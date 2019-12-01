¿Necesitas traducir documentos? Semigrante te apoya de manera gratuita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:34:05

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) ofrece a la población el servicio gratuito de traducción de documentos oficiales del inglés al español y viceversa, con el propósito de facilitar la realización de trámites legales, escolares y administrativos tanto en México como en Estados Unidos.

A través del Departamento de Asesoría y Trámites Legales, la dependencia brinda orientación, gestión y seguimiento a las personas que requieren este servicio. Entre los documentos más solicitados se encuentran actas del registro civil estadounidense y sus apostillas, documentos escolares, títulos de vehículos extranjeros y sentencias.

Para solicitar una traducción, las personas interesadas deben presentar original y copia del documento, así como una identificación oficial. La solicitud puede realizarse personalmente, a través de un familiar directo o mediante un representante legal con poder notarial.

Para recibir orientación y acceder al servicio, pueden acudir a las oficinas de la Semigrante, ubicadas en calle Colegio Militar número 230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia. De enero a agosto de 2026, la Semigrante realizó 8 mil 173 traducciones, como parte de los servicios que brinda para facilitar los trámites de las personas migrantes y sus familias.