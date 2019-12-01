Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 15:39:51

Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre de 2026.- Ante los profundos retos y oportunidades que plantea la reconfiguración global de las cadenas de valor y el fenómeno del nearshoring, el sector manufacturero y de transformación en Querétaro consideró indispensable consolidar alianzas estratégicas con mercados internacionales clave, particularmente con naciones asiáticas, confirmó Alfredo Sahagún Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro.

Indicó que el verdadero potencial para la industria nacional radica en integrar la experiencia, la tecnología y el desarrollo avanzado de Asia con la capacidad productiva de México.

Si bien reconoció que el mercado chino representa un foco prioritario por su escala y dinamismo comercial, puntualizó que la meta fundamental debe ser fabricar desde territorio mexicano para exportar con mayor valor agregado hacia los bloques de Norteamérica y Europa.

Subrayó que la estrategia no debe limitarse a la simple compraventa tradicional, sino evolucionar hacia modelos de coinversión y asociación directa entre empresas locales y extranjeras.

“Lo importante es capitalizar la integración con la experiencia y todo lo que desarrollan, ligado a México, para poder fabricar desde aquí y exportar más de lo que hoy exportamos hacia Estados Unidos y Europa”.

Recordó que Querétaro posee una ventaja competitiva gracias al arraigo de sectores de alta especialización, como el automotriz y el aeronáutico, los cuales cuentan con el ecosistema propicio para absorber transferencias tecnológicas.

Aseveró que ya existen casos de éxito en el país donde firmas asiáticas se han asociado con socios nacionales para detonar procesos productivos locales orientados a la exportación, capitalizando la ventaja en innovación y automatización que dichos mercados llevan de delantera.

Frente al panorama de tensiones comerciales y los constantes posicionamientos desde la política exterior de Estados Unidos en torno a aranceles y flujos migratorios, el líder empresarial sostuvo que la prioridad del país debe centrarse en fortalecer su competitividad desde las bases internas.

Enfatizó que México debe emular aquellas políticas públicas de desarrollo que han acelerado el crecimiento de las economías asiáticas, haciendo un hincapié particular en la modernización de la infraestructura de transporte, la conectividad logística y el fortalecimiento de los sistemas de educación técnica.

Destacó que la similitud en ingenio y capacidad de desarrollo entre los profesionales mexicanos y sus contrapartes extranjeras abre una ventana de oportunidad única para que la industria queretana se inserte con mayor solidez en los mercados globales de alta tecnología.