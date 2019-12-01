"Nadie es dueño de todo el conocimiento; la capacitación permanente en Materia de Género fortalece nuestros servicios de atención": Josué Mejía

Morelia, Michoacán, 06 de julio de 2026.- Con el propósito de fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos en materia de atención primaria a mujeres víctimas de violencias, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía, inauguró el "Diplomado en Materia de Género, Atención a Víctimas y Derechos Humanos", una iniciativa impulsada a través de la Unidad Especializada en Violencia de Género y Feminicidio, el Departamento de Estudios, Divulgación y Capacitación de los Derechos Humanos de la CEDH, en coordinación con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva y la Universidad La Salle Morelia.

El diplomado, integrado por tres módulos, tiene como objetivo profesionalizar a través de la certificación del diplomado, a las y los servidores públicos y sociedad en general. En cada sesión se impartirán temas torales en materia de género, atención a víctimas y derechos humanos, sin perder el enfoque diferenciado.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el auditorio de la CEDH Michoacán, el ombudsperson destacó que la actualización permanente en Derechos Humanos es un componente esencial para el adecuado desempeño del servicio público, ya que permite brindar una atención integral y con perspectiva de derechos a las personas que solicitan el acompañamiento de la institución.

Asimismo, subrayó que este diplomado fortalecerá las herramientas de quienes, desde el servicio público brindan atención primaria a mujeres víctimas de violencia de género, violencia institucional, violencia laboral y otras formas de violencias, con el objetivo de ofrecer una atención más sensible, profesional y humana, salvaguardando la dignidad de las personas.

En ese contexto, informó que la Comisión ha alcanzado cifras históricas en materia de capacitación, al superar, al cierre del mes de junio, las metas establecidas para este año e incluso los resultados obtenidos durante el año anterior, que había registrado el mayor número de acciones de capacitación en la entidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que los Derechos Humanos no sólo están en los libros, sino en la atención cotidiana que reciben las personas y en la capacidad de las instituciones para responder con sensibilidad, inclusión y perspectiva de género. Asimismo, aseguró que el diplomado es un espacio oportuno para detenerse a reflexionar y actualizar las capacidades de cada servidora y servidor en un tema tan crucial como este.

El presídium inaugural estuvo conformado también por Maricela Núñez Alcaraz secretaria Ejecutiva; Maura Margarita Cruz Aguilar, coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación de los Derechos Humanos, y, Monserrat Marithe Becerra Urquiza, titular de la Unidad Especializada en Violencia de Genero y Feminicidio.

Al término del acto inaugural, la psicóloga Ariadna Maralí Gutiérrez Santos, dio inicio al primer módulo de este diplomado.