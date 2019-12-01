Nadie debe estar por encima de la ley en el combate a la corrupción: Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:23:48

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- El combate a la corrupción debe traducirse en investigaciones profesionales, instituciones sólidas y resultados que garanticen que nadie esté por encima de la ley, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García.

Lo anterior, al recibir el Primer Informe de Resultados y Avances de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, presentado por su titular, Marisol Sánchez Zamudio, ante representantes de los poderes públicos, organismos autónomos y distintos sectores de la sociedad.

“Combatir la corrupción exige mucho más que buenas intenciones. Se requieren instituciones sólidas, servidores públicos comprometidos, investigaciones profesionales y una firme voluntad para que la legalidad prevalezca sobre cualquier interés particular”, expresó.

Baltazar Gaona señaló que el trabajo de las instituciones encargadas de combatir la corrupción no debe evaluarse únicamente por el número de investigaciones iniciadas o carpetas judicializadas, sino por su capacidad para prevenir conductas indebidas, actuar con independencia y ofrecer resultados a la ciudadanía.

“La autonomía institucional significa independencia para actuar conforme a la ley, libres de presiones políticas o intereses particulares, pero esa autonomía debe estar acompañada siempre de responsabilidad, transparencia y, sobre todo, de resultados”, sostuvo.

Finalmente, el legislador reconoció el trabajo de Marisol Sánchez Zamudio y del personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y reiteró el compromiso del Congreso de Michoacán de fortalecer el marco jurídico, los mecanismos de fiscalización y la rendición de cuentas para contribuir a recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.