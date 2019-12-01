Nacen las primeras crías de tortuga marina tras el paso de los huracanes en costas michoacanas

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Las primeras crías de tortuga marina, cuyos nidos fueron resguardados oportunamente ante el paso de los huracanes “Polo”, “Rachel” y “Simon”, han comenzado a nacer y llegar con éxito al mar en las costas de Michoacán. Actualmente, los 27 campamentos tortugueros registrados ante la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) se mantienen operando de manera continua, llevando a cabo labores de monitoreo, protección de nidos y liberación de crías.

Durante la presente temporada ya se han liberado 180 mil crías de tortuga marina en las costas michoacanas. Aunque nueve campamentos registraron afectaciones por el paso de los huracanes, sus responsables y voluntarios continúan trabajando en la recuperación y reactivación de estos espacios, sin interrumpir las acciones de conservación y liberación.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, reconoció el compromiso de las y los voluntarios y responsables de los campamentos tortugueros, cuya labor permite dar continuidad a la protección de estas especies. Asimismo, informó que en los próximos días se entregarán apoyos económicos para fortalecer el trabajo de estos espacios y respaldar a quienes contribuyen a la conservación de la biodiversidad.

En Lázaro Cárdenas operan Perla del Pacífico, Camino al Mar, La Tortuga, Barra de Pichi, Taracosta, El Habillal, El Centenario, Solera de Agua, Las Peñas, Boca Seca y Chuquiapan; en Aquila: Mexiquillo, La Manzanilla, Pichilinguillo, Cachán de Echeverría, Paso de Noria, Maruata, Colola, Motín de Oro, Faro de Bucerías, Punta Ixtal, La Ticla, El Tuaño, La Placita de Morelos y San Juan de Alima; mientras que en Coahuayana trabajan Boca de Apiza y El Ticuiz.

A las costas de Michoacán arriban tres especies de tortuga marina: golfina, negra o prieta, y laúd. El Gobierno del Estado, a través de la Compesca, refrenda su compromiso con la protección de la vida marina y el acompañamiento a los campamentos tortugueros, cuyo esfuerzo comunitario permite que miles de crías continúen su camino hacia el mar y contribuye a preservar esta riqueza natural para las futuras generaciones.