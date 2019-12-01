Municipios no colaboran, incluso obstruyen operativos, expone gobernador de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, expuso que algunos municipios, lejos de ayudar en labores de seguridad o en operativos, obstaculizan los trabajos, esto luego de su propuesta de reforma para eliminar las policías municipales y sea la Guardia Nacional quien desarrolle las labores en el territorio.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que, por ejemplo, algunas policías municipales han obstaculizado el decomiso de máquinas tragamonedas, que son utilizadas por el crimen organizado para generar ingresos ilegales, así como extorsionar. Cabe destacar que anteriormente ha declarado que las corporaciones son corrompidas por el crimen organizado y presionar a los ediles.

Asimismo, expuso que la limitante presupuestal es importante, puesto que la mayoría de ayuntamientos no cuentan con el número de elementos requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) por índice de población, quienes aseguran no contar con recursos para la contratación de elementos.

Ramírez Bedolla previó que se daría un debate importante luego de que se presente dicha iniciativa, misma que aún se prepara para posteriormente enviarla al legislativo. Detalló que en la entidad, de los 113 municipios, ni si quiera tres tienen el número necesario de estado de fuerza.