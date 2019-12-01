Municipios morenistas cierran filas por el no endeudamiento en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 19:20:21

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Alcaldes de Morena en Michoacán celebraron la aprobación de la reforma constitucional en materia de no endeudamiento, al señalar que representa un paso firme para fortalecer las finanzas públicas y garantizar estabilidad a largo plazo.

Destacaron que uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que no contempla a los municipios dentro de su ámbito de aplicación, por lo que no se ven afectados por la medida aprobada.

Asimismo, evidenciaron a la oposición al acusarla de intentar engañar a la población al asegurar que la reforma también aplicaba para los ayuntamientos. Afirmaron que esa versión fue falsa y solo buscaba generar confusión.

Subrayaron que los municipios conservan plenamente su autonomía financiera y la facultad de contratar deuda conforme al marco normativo vigente. Además, señalaron que con una visión municipalista y programas universales se garantiza apoyo en los 113 municipios, así como respaldo en sus gestiones.

Respaldaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su postura de que “no se endeudará más; venimos a dar soluciones y no a dejar deuda”.

Reconocieron que con esta reforma, ninguna administración podrá heredar compromisos financieros que hipotequen el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes; los recursos del pueblo ahora se quedan en el pueblo para construir obras y programas, no para pagar intereses de deudas irresponsables.