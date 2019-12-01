Municipios morenistas cierran filas por el no endeudamiento en Michoacán

Municipios morenistas cierran filas por el no endeudamiento en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 19:20:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Alcaldes de Morena en Michoacán celebraron la aprobación de la reforma constitucional en materia de no endeudamiento, al señalar que representa un paso firme para fortalecer las finanzas públicas y garantizar estabilidad a largo plazo.

Destacaron que uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que no contempla a los municipios dentro de su ámbito de aplicación, por lo que no se ven afectados por la medida aprobada.

Asimismo, evidenciaron a la oposición al acusarla de intentar engañar a la población al asegurar que la reforma también aplicaba para los ayuntamientos. Afirmaron que esa versión fue falsa y solo buscaba generar confusión.

Subrayaron que los municipios conservan plenamente su autonomía financiera y la facultad de contratar deuda conforme al marco normativo vigente. Además, señalaron que con una visión municipalista y programas universales se garantiza apoyo en los 113 municipios, así como respaldo en sus gestiones.

Respaldaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su postura de que “no se endeudará más; venimos a dar soluciones y no a dejar deuda”. 

Reconocieron que con esta reforma,  ninguna administración podrá heredar compromisos financieros que hipotequen el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes; los recursos del pueblo ahora se quedan en el pueblo para construir obras y programas, no para pagar intereses de deudas irresponsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR procesa a cinco elementos de la Guardia Civil Michoacán por presunta falsedad en detención en Huiramba
Fiscalía de Guanajuato desarticula centro de distribución de estupefacientes en León
Se registra aparatoso choque entre tráilers en la carretera de cuota a Celaya de la capital queretana
Incendio consume tres humildes viviendas en la colonia Ciudad Jardín de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Comentarios