Municipio cancela de forma definitiva la subasta de 12 predios en Querétaro; anuncia recortes presupuestales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:06:32

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- Tras una serie de mesas de trabajo con colectivos y comités vecinales, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció la cancelación total y definitiva del proceso de subasta de 12 predios propiedad del ayuntamiento, el cual ya se encontraba suspendido de manera temporal.

El alcalde capitalino señaló que la decisión responde a una política de escucha y sensibilidad social, luego de que los habitantes solicitaran formalmente que dichos espacios no fueran enajenados, sino intervenidos por la propia administración local.

"He decidido la cancelación total ya de la subasta de los 12 predios. Se cancela por completo. (...)

Fue un gran diálogo con las asociaciones y los vecinos; hicieron una solicitud muy puntual de que mejor el municipio pueda invertir ahí y tratar de generar algunos otros espacios públicos para las familias y los niños".

Tras aclarar que ninguno de los terrenos en cuestión formaba parte de un Área Natural Protegida (ANP) reconoció que la cancelación de la venta de pedios obligará a una reingeniería de las finanzas municipales.

Recordó que los recursos que se planeaban captar con la venta de las tierras estaban destinados a proyectos urgentes de infraestructura pluvial y de drenaje, un rubro crítico debido a la ausencia de participaciones financieras considerables por parte de la Federación.

Para solventar este déficit sin recurrir a la deuda, dijo, el municipio implementará un plan de austeridad interna, es decir, se analiza el presupuesto de todas las secretarías para disminuir el gasto operativo y la Tesorería evalúa qué programas sociales o gubernamentales no prioritarios sufrirán reducciones para optimizar los recursos disponibles.

"Tendremos que seguir como lo hemos trabajado: con mucha eficiencia. Vamos a tener que recortar programas, vamos a tener que recortar de algunas otras áreas, pero el trabajo se tiene que hacer".

Respecto al destino final de dichos predios, el alcalde no profundizó en si se trataba de áreas verdes, pero adelantó que ya existen múltiples propuestas sobre la mesa. "Yo lo que quiero son espacios para las familias, espacios para el sano esparcimiento".

Finalmente, respecto a las recientes versiones sobre la presunta clausura de caminos y de al menos seis plantíos agrícolas en la zona de la reserva ecológica de Peña Colorada, el munícipe afirmó no contar con un reporte oficial hasta el momento.

No obstante, aseguró que la comunicación con las dependencias ambientales estatales y federales es permanente, por lo que instruirá la revisión inmediata del caso.