Multas de hasta 100 mil pesos por grafiti en Celaya; alcalde presume posible trasfondo político

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 20:19:44

Celaya, Guanajuato, a 15 de enero de 2026.– Multas que pueden alcanzar hasta los 100 mil pesos, además de sanciones administrativas e incluso penales, serán aplicadas a quienes realicen grafiti sin autorización en el Centro Histórico y zonas patrimoniales de Celaya, advirtió el presidente municipal Juan Miguel Ramírez, quien además presumió que algunos de estos actos podrían tener un trasfondo político.

En el marco del programa “Pintando el Centro Histórico”, autoridades municipales informaron sobre el endurecimiento de medidas contra este tipo de prácticas, al considerar que no solo afectan la imagen urbana, sino que también dañan inmuebles históricos, templos, viviendas y edificios públicos.

El director de Desarrollo Urbano, Luis Martín González Guzmán, explicó que existe una coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender los reportes de grafiti, aunque precisó que su dependencia no es la encargada de aplicar sanciones.

“Ya hemos tenido contacto con el secretario para informarle de las situaciones que se han presentado. Hay un seguimiento por parte de Seguridad y, a través del sistema de monitoreo, se estará atendiendo el problema”, señaló.

El funcionario aclaró que la definición y aplicación de las multas corresponde a las áreas de Seguridad y Justicia Cívica, y no a Desarrollo Urbano. “Nosotros no sancionamos directamente; eso lo determinará la Secretaría”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde Juan Miguel Ramírez recordó que el gobierno municipal ha impulsado desde hace meses una política de inclusión con jóvenes grafiteros, a quienes se les han brindado espacios autorizados, apoyo e incluso pintura para fomentar el arte urbano legal. No obstante, advirtió que la tolerancia llegó a su fin para quienes insistan en dañar el patrimonio de la ciudad.

“Hemos trabajado durante meses con jóvenes para que hagan graffiti artístico, les damos espacios y apoyo, pero también llevamos meses advirtiendo que se tomarán medidas estrictas”, afirmó.

El edil detalló que, con el nuevo esquema que entrará en vigor en los próximos días, las sanciones serán severas.

“Si dañan una iglesia o un patrimonio cultural, la multa puede llegar hasta los 100 mil pesos; en otros casos será de hasta 12 mil pesos. No habrá condonaciones”, advirtió.

Además, anunció la conformación de un equipo especial de vigilancia las 24 horas, que contará con el apoyo de drones, cámaras de videovigilancia y personal de distintas áreas de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de detectar y sancionar de manera inmediata a los responsables.

“Ya no hay vuelta atrás. Quien cometa este tipo de actos o va a la cárcel o paga multas gigantes”, sentenció el presidente municipal.

Finalmente, Ramírez reconoció que existe la sospecha de que algunos actos de vandalismo podrían estar motivados por intereses políticos.

“Algunos me dicen que incluso puede ser político, que hay grupos que buscan generar desorden. Yo no lo afirmo, pero sí se va a investigar”, concluyó.