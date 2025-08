Mujeres priistas apoyan a síndica de Indaparapeo, víctima de Violencia Política de Género

Indaparapeo, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- Nuestro partido siempre acudirá a mostrar el apoyo, respaldo y solidaridad para quienes hacen trabajo de gestión en los municipios, declaró la regidora de Morelia y secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo, al acudir junto con un grupo de mujeres, incluidas secretarias y líderes de sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional a acompañar a la síndica Elizabeth Agustín Santos y a los regidores Sonia Victoria Reyes y Adán Rodríguez Ávalos.

“Nuestra presencia es importante, porque recordemos que en días pasados la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del estado de Michoacán (TEEM) que determinaba que no existía violencia política en razón de género en su contra por parte del alcalde Janitzio Zavala Vega.

Sin embargo, lamentó que no se diera voz a todas las fuerzas políticas para presentar su posicionamiento, tal como sucede en este tipo de actos.

“Visualizamos poca inclusión de parte de los miembros del Cabildo, lo que demuestra falta de empatía política”, señaló.

En su oportunidad, la secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal, Berenice Álvarez Álvarez, enfatizó que la dirigencia estatal del PRI tiene un gran compromiso con los derechos de las mujeres.

“Venimos en representación de nuestra dirigencia que encabeza el presidente Memo Valencia y la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, quienes reconocen que las causas de las mujeres son las causas de México y esas causas son las del PRI”, comentó.

A su vez, la síndica Elizabeth Agustín Santos, agradeció el apoyo y aseguró que es portavoz de muchas mujeres que no se atreven a denunciar la violencia de que son objeto.

“Siempre he caminado con el lema que somos iguales ante la sociedad y desafortunadamente todavía no lo hemos podido erradicar del todo, no se nos permite a la mujeres desenvolvernos en cualquier ámbito, pero está mostrado que somos capaces de hacer cualquier tipo de actividad” finalizó.