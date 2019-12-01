Mujeres indígenas formadoras de una sociedad incluyente: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 17:27:17

Morelia, Michoacán, a 05 de Septiembre de 2025.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora hoy, la Diputada Local Brissa Arroyo, resaltó el papel activo y de visión transformadora de este sector poblacional en las comunidades originarias.

Arroyo Martínez, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura, expresó que por convicción trabaja, impulsa y respalda leyes y reformas que fortalecen los derechos de la población indígena como la Reforma federal Indígena y Afromexicana.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), acompañó a la diputada local Eréndira Isauro, al diputado local Conrado Paz, y demás integrantes de la Comisión Indígena a la conmemoración de este día en el Congreso Local en donde se contó con la presencia de la activista Leticia Bonifaz Alfonzo , quien dictó la conferencia “Mujeres indígenas como titulares de derechos”.

Por otra parte, la diputada Brissa Arroyo está colaborando con la Gubernatura Nacional Indígena Altiplano Pueblos Originarios Pluriétnicos, y desde su nombramiento como Jefa de Bastón Tradicional Indígena, impulsa acciones que contribuyan a garantizar el ejercicio y reconocimiento de los derechos de la población indígena, para lo cual ha mantenido estrecha coordinación con Adela Alejandre Flores, Gobernadora Tradicional Indígena Estatal.

Algunos de los desafíos que siguen enfrentando las mujeres indígenas son la discriminación, violencia en sus diferentes tipos, falta de acceso pleno a la educación, salud y oportunidades laborales.

El Día Internacional de la Mujer Indígena se establece como un reconocimiento a la lucha, resistencia y aportaciones de las mujeres de los pueblos originarios.