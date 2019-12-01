Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Las mujeres son protagonistas de la transformación de Michoacán y de México, porque su participación, liderazgo y capacidad de organización son indispensables para construir una sociedad más justa, igualitaria y con bienestar, afirmó Gaby Molina, al reconocer el papel que desempeñan desde sus comunidades, espacios sociales y responsabilidades públicas.

En sintonía con el reciente planteamiento del coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, Carlos Torres Piña, durante los encuentros territoriales de la Cuarta Transformación, destacó que reconocer a las mujeres significa también escuchar sus voces, valorar sus aportaciones y garantizar que tengan una participación activa en las decisiones que definen el presente y futuro del país. Subrayó que no puede hablarse de transformación si las mujeres no están presentes en todos los espacios donde se construye la vida pública.

Como ejemplo de este momento histórico, señaló el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en encabezar el Gobierno de México, quien ha abierto una nueva etapa para la participación femenina en las más altas responsabilidades del país. En la integración del Congreso de la Unión para la Legislatura 2024-2027 se alcanzó la paridad en la Cámara de Diputados, con 250 mujeres y 250 hombres, un avance fundamental en la representación política.

Gaby Molina recordó que, de acuerdo con el INEGI, las mujeres representan el 51.9 por ciento de la población mexicana, una realidad que hace indispensable que su presencia y aportaciones se reflejen también en las decisiones colectivas. Reiteró que la transformación se fortalece cuando las mujeres participan, se organizan y hacen escuchar su voz, no como acompañantes, sino como protagonistas de la transformación.