Mujeres empresarias sostienen diálogo con Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, 13 de Octubre de 2026.- Carlos Torres Piña, Coordinador en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Michoacán, sostuvo un diálogo con Mujeres Empresarias del Consejo Coordinador Empresarial y líderes de cámaras donde se resaltaron propuestas en beneficio para el Michoacán.

El coordinador morenista detalló que en los recorridos al interior del estado ha sido receptivo en puntos primordiales, como los que exponen las mujeres empresarias, entre ellos seguridad, salud y estrategias en el ámbito empresarial.

"Es importante las reuniones con sectores, son privadas, agradezco mucho a Isllali Belmonte, Vicepresidenta de Mujeres del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán qué nos invitó a esta reunión, tuvimos presencia de todas las cámaras, consejos y asociaciones de mujeres que encabezan estas responsabilidades y que son empresarias, que tienen un rol importante en la sociedad, en el sector económico y que hay que escuchar las opiniones diversas qué tiene nuestro estado"

Isllali Belmonte, Presidenta de Grupo CB Multiplataforma y Vicepresidenta de Mujeres del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán destacó la necesidad de impulsar proyectos productivos que detone la economía en Michoacán.

"Qué sepan cuales son las necesidades, como poder mejorar Michoacán, cuáles son nuestros planteamientos desde el ámbito empresarial que puedan detonar en mayor número de empleos, en mejor economía y cuáles son nuestras necesidades, es básico"

Torres Piña aseguró que es fundamental realizar trabajo de campo, tener la cercanía con la gente y atender inquietudes que puedan mejorar la estabilidad de las familias.

En este diálogo empresarial se contó con la presencia de, César Osuna Belmonte, diputado local con licencia, así como del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Manuel Nocetti Villicaña quien llamó a los liderazgos empresariales a buscar una ruta para fortalecer el estado.

"Estaremos señalando de manera puntual lo que no nos parece, pero de manera proactiva que es lo que planteamos que podemos mejorar para el crecimiento empresarial al fortalecimiento de crear nuevas fuentes de empleo generar riqueza y desde luego el mejoramiento del tejido socual"

Carlos Torres Piña dio a conocer tres puntos fundamentales como es la Coordinación con los tres órdenes de gobierno; generar confianza y transparencia en las instituciones, así como las certificaciones, control confianza, exámenes y rotación de personal en las instituciones de seguridad, este último es crucial debido a que se deben de enfrentar los problemas de inseguridad sin titubeos con el acompañamiento de estado y municipios.