Mujeres deben tener vidas libres de violencia: Vanesa Garfias

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- Compartir experiencias, reflexiones y visiones en torno a una vida libre de violencias fueron algunas de las conclusiones a las que se llegó tras 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres afirmó Vanesa Garfias Rojas, titular de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro.

Calificó como intenso y necesario, estos 16 días, porque colocó al centro una realidad que exige atención constante. Además, subrayó la importancia de visibilizar todas las formas de violencia y de reconocer el valor de las mujeres que participan desde sus comunidades, sus espacios de trabajo y sus entornos cotidianos, siempre con el acompañamiento institucional y el respaldo de la ciudadanía.

“Hoy es el día que culminamos con estos 16 días de activismo, fueron 16 días largos, difíciles porque hablamos de un tema complicado y complejo, el tocar y hablar del tema de la violencia en contra de las mujeres, pues es una realidad que no debe de ser ni ocultada ni invisibilizada y hoy el trabajo también se hace en conjunto, incluyendo a la ciudadanía, a las mujeres que están en las calles, en las comunidades, las que palpamos día a día todo lo bueno y lo malo que hay, porque también de lo bueno se debe hablar”.

“Y hoy en el Municipio de Querétaro y desde la Secretaría de la Mujer, tratamos de llevar esta empatía, de llevar acciones precisas, pero también de seguir visibilizando lo que tanto nos duelen las mujeres y hoy este trabajo en conjunto es lo que se ve reflejado”.

Señaló además que la dependencia fortaleció acciones decisivas durante estos días y a lo largo del semestre por medio del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, donde más de 380 queretanas concluyeron su formación para iniciar nuevos proyectos de vida, y mediante la aplicación Quidémonos, diseñada para ampliar redes seguras, facilitar rutas de atención y acercar información institucional que acompaña a quienes enfrentan situaciones de violencia. Estas iniciativas conforman una estrategia integral que impulsa la autonomía, el bienestar y la protección de las mujeres en el municipio.

Recordó que el foro abrió con una charla de la activista Luciana Mendoza sobre la importancia de reconocer y enfrentar las violencias presentes en los entornos cotidianos. Posteriormente, un panel integrado por mujeres destacadas, Adi Jiménez, María Barracuda, Flor Amargo, María Aura y Leslie Gallardo, compartió historias, retos y aprendizajes que fortalecen nuevas redes de acompañamiento y motivan a más mujeres a ejercer su libertad con confianza y autonomía.

Por ello, dijo, el municipio de Querétaro refrenda su compromiso con la construcción de entornos seguros y libres de violencias. El cierre de los 16 Días de Activismo representa un paso más en la consolidación de una ciudad que impulsa la dignidad.