Muestran con exposición fotográfica carencia de agua en la Sierra y el Semidesierto queretano 

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio 2026.- La Legislatura del Estado de Querétaro inauguró la exposición fotográfica Ecos de la Sed, cartografía del abandono, del fotógrafo y periodista Víctor Hugo Jiménez Bravo, una muestra que documenta la realidad que enfrentan comunidades del semidesierto y la Sierra Gorda para acceder al agua.

En el marco de la discusión de una nueva Ley Estatal de Aguas, el diputado Eric Silva Hernández señaló que la exposición busca sensibilizar a legisladores y ciudadanía sobre una problemática que va más allá de la zona metropolitana.

“La muestra estará abierta al público de manera gratuita hasta el 17 de julio, con el fin de abonar al diálogo social y legislativo. Se presenta este registro realizado por el fotoperiodista Víctor Hugo Jiménez Bravo durante años en comunidades alejadas de la zona metropolitana, para cuestionar la desigualdad y evidenciar los estragos de la privatización del agua en Querétaro”.

Durante la inauguración, acompañaron el evento las activistas Teresa Roldán Soria, de Voceras de la Madre Tierra, y Maricarmen Vicencio, de Guardianes de la Naturaleza, quienes dieron un posicionamiento en nombre de las 18 organizaciones que respaldan la iniciativa ciudadana de Ley Estatal de Aguas y el parlamento abierto.

Respecto de las propuestas relativas a crear una Secretaría del Agua, hicieron hincapié en que la solución al problema hídrico pasa por cambiar el modelo de gestión y no sólo por crear estructuras administrativas.

Las activistas refrendaron su rechazo rotundo a la privatización de los servicios de agua y a los organismos operadores privados, exigiendo que el servicio de agua vuelva a su carácter público y sin fines de lucro.

reafirmaron su exigencia de que se conserven los trece acuerdos ciudadanos por el agua en la versión final de la iniciativa

solicitaron a las Comisiones Unidas que dictaminan la iniciativa ciudadana que sigan incluyendo a los colectivos y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de dictamen, y que comuniquen con claridad y transparencia las fechas, avances y actores de cada etapa.

Silva Hernández refrendó su compromiso con el diálogo abierto y participativo, y destacó que esta exposición es un llamado a la conciencia sobre la urgencia de garantizar el acceso al agua como un derecho humano, especialmente para las comunidades más vulnerables del estado.

Señaló que la exposición Ecos de la Sed permanecerá abierta al público en la Legislatura de Querétaro, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la crisis hídrica y sumarse a la construcción de soluciones integrales.