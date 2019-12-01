Movimiento Independiente en Michoacán prepara ruta electoral 2027; abrirán acercamientos en enero y prevén reunirse con la familia LeBarón

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Carlos Bautista Tafolla, diputado local independiente, indicó que, a partir del próximo mes de enero, iniciará un periodo formal de acercamiento con la ciudadanía para definir los perfiles que podrían representarlos en el proceso electoral de 2027.

En entrevista, el legislador local apuntó que entre los personajes con los que tienen previstos encuentros se encuentran integrantes de la familia LeBarón.

"Bueno, yo he tenido comunicación con varias personas, pero todavía no puedo hablar de nombres. A mí me gustaría que todas las personas que quieran se acerquen con nosotros; obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad de revisar sus antecedentes, su credibilidad y absolutamente todo para que encajen en el tema de honestidad y los lineamientos que tenemos... Hay personas que han venido trabajando con nosotros de otras ciudades, que han estado muy cerca del movimiento, que fueron muy buenos amigos de Carlos Manso y que a mí me inspiran mucha confianza, y yo creo que hay que buscarle por ahí", comentó Bautista Tafolla.

Al ser cuestionado sobre si queda descartada la alianza con partidos políticos, agregó que él lo prefiere así, pero es un tema que se tendrá que valorar en un futuro.

"Bueno, por mi parte sí, pero yo necesito ser muy responsable en mis palabras. Si en algún momento Grecia decide que hay alguna unión con algún partido, pues entonces ya valoraré yo el ir o el quedarme en esta cuestión independiente", manifestó.