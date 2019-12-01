Movimiento Ciudadano se fortalece en La Piedad: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 19:00:19

La Piedad, Michoacán a 28 de agosto del 2025-. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó una reunión con liderazgos y representantes de la Familia Naranja en la región de La Piedad, acompañado por el delegado nacional en la entidad, Carlos Herrera Tello.

Durante el encuentro, se acordaron acciones estratégicas para fortalecer las estructuras del partido y consolidar la presencia de Movimiento Ciudadano en los distintos municipios del estado.

Víctor Manríquez destacó que la fuerza naranja avanza con organización y trabajo territorial, recorriendo cada región, escuchando a la ciudadanía y sumando esfuerzos que permitan construir un proyecto político sólido, cercano y con visión de futuro.

“El compromiso de Movimiento Ciudadano es claro, y estamos construyendo desde abajo, con la gente, escuchando sus necesidades y abriendo espacios de participación para que este movimiento siga creciendo en Michoacán”, afirmó el dirigente estatal.

El coordinador subrayó que estas acciones se suman al proceso de afiliación y fortalecimiento de estructuras que impulsa el partido en todo el estado, con el objetivo de ampliar la base ciudadana y consolidar a la Fuerza Naranja como la verdadera alternativa política para las y los michoacanos.

Por su parte, Carlos Herrera reconoció el liderazgo de la militancia en La Piedad, a quienes convocó a mantener la unidad y el trabajo coordinado para que la marea naranja continúe creciendo con fuerza en Michoacán.

Finalmente, Víctor Manríquez reiteró que Movimiento Ciudadano seguirá recorriendo el estado, consolidando su presencia en cada municipio y construyendo, junto con la ciudadanía, un movimiento que represente dignamente a las y los michoacanos.