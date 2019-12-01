Conmemora Quiroga la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Quiroga, Michoacán, a 13 de septiembre 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la ceremonia cívica en conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, recordando con profundo respeto y orgullo el sacrificio de los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar que, en 1847, defendieron con valentía el Castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense.

El acto contó con la participación de autoridades municipales, funcionarios, trabajadores del Ayuntamiento y, de manera especial, de la comunidad escolar de la primaria Niños Héroes, quienes fueron parte fundamental de esta ceremonia.

Durante el evento se realizó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, a cargo de la escolta y la banda de guerra de dicha institución, como símbolo de respeto a quienes dieron su vida por la patria.

En un momento solemne, se llevó a cabo el pase de lista de los Niños Héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez, respondiendo todos los presentes al unísono: “¡Murió por la Patria!”, rindiendo así homenaje a los cadetes, que con apenas entre 13 y 17 años de edad escribieron una de las páginas más gloriosas de la historia de México.

Asimismo, se recordó el sacrificio de los jóvenes de la Heroica Escuela Naval Militar, el teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe, quienes en 1914 defendieron el puerto de Veracruz en otro episodio de invasión extranjera, quedando también inscritos en la memoria nacional como héroes de la soberanía.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que hoy, a 178 años de la gesta heroica, el legado de los Niños Héroes sigue vivo en el corazón de los mexicanos, inspirándonos a servir con honor, dignidad y responsabilidad a la nación.

Para cerrar el acto cívico, se guardó un minuto de silencio en memoria de estos héroes, reafirmando el compromiso de Quiroga con los valores patrios y el respeto a la historia de México.