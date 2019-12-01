Fiscalía investiga la muerte de influencer; descartan secuestro y homicidio, dejó cartas póstumas 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 15:44:36
Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2024.- Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, indicó que continúan las investigaciones en relación con la muerte de la influencer, Flor Marian Izaguirre.

En entrevista, reiteró que no fue secuestro, ni homicidio apuntó que, por el momento, no puede brindar mayores detalles y recordó que en el hotel donde fue localizada la joven se encontraron cartas póstumas.

"Se hicieron las actuaciones también para la donación de órganos. Hay algunas investigaciones que nos vamos a reservar; ahí el derecho para no interrumpir con la propia investigación... No es homicidio, ya lo manejamos claramente lo que pasó, pero sí tenemos que continuar con la investigación. Tampoco fue secuestro; hay cartas póstumas que haremos en su momento, la información respectiva, y no queremos obstruir la investigación para que tenga su curso en carpetas de investigación", declaró el titular de la FGE.

Fue el pasado 6 de septiembre que a la influencer la localizaron delicada de salud al interior de un hotel y posteriormente trasladada a un hospital de la capital michoacana. La ficha de desaparición señala que sus familiares la vieron por última ocasión el día 1 de este mes.

Flor Marian Izaguirre era originaria del municipio de Uruapan, Michoacán. La creadora de contenido tenía 3.9 millones de seguidores en sus redes.

Noventa Grados
