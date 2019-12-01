Los Reyes vive Fiestas Patrias históricas y obras sin precedentes

Los Reyes, Michoacán a 13 de septiembre del 2025.- El presidente municipal Humberto Jiménez Solís informó que las Fiestas Patrias en el municipio se desarrollan con gran éxito, generando alegría y participación de las familias reyenses. Paralelamente, el Gobierno Municipal continúa ejecutando obras para mejorar los servicios públicos, vialidades e imagen urbana, lo que está renovando el rostro de la ciudad.

El edil explicó que estas acciones, junto con los festejos patrios, han implicado cierres temporales de calles, pero aseguró que se han señalizado las rutas alternas para facilitar la circulación. “Pedimos la comprensión de la ciudadanía, ya que estas obras son para beneficio de todos”, expresó.

Humberto Jiménez subrayó que su administración está impulsando obras de gran impacto como nunca antes, resultado de una planeación responsable y del buen uso de los recursos públicos. “Estamos marcando un antes y un después en el desarrollo de nuestro municipio. Hoy Los Reyes avanza con paso firme y nuestras Fiestas Patrias tienen un sello especial que fortalece la identidad y el orgullo de todos los reyenses”.

Dentro de los eventos destacados, se llevó a cabo el certamen para elegir a la Reina de las Fiestas Patrias 2025, en el que participaron talentosas jóvenes que lucieron su belleza, inteligencia y orgullo reyense. Los jueces, con amplia experiencia en moda y pasarelas, dieron fe y legalidad al proceso de selección, resultando ganadoras: Dayana Barragán, Reina; Xiomara Treviño, Primera Princesa y Lizbeth Campos, Segunda Princesa.

“Me siento muy orgulloso de ser presidente de Los Reyes, cuna de mujeres hermosas e inteligentes. Enhorabuena y felicidades a todas las participantes”, expresó el edil.

Cabe señalar que en el marco del certamen, se vivieron momentos inolvidables, amenizados por artistas y con el gran ambiente de las miles de familias que se concentaron en el primer cuadro de la ciudad.