Movimiento Ciudadano renueva y fortalece su estructura municipal en Purépero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:45:58

Purépero, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Movimiento Ciudadano fortalece su organización territorial en Michoacán con la incorporación de nuevos integrantes a la Comisión Municipal de Purépero, como parte de la estrategia de crecimiento que impulsa la dirigencia estatal encabezada por Víctor Manríquez González.

En este municipio, el comisionado municipal, Juan Carlos Espinoza, sostuvo un encuentro con quienes se integran a la estructura local, con quienes compartió la importancia de fortalecer la organización, mantener una capacitación constante y sumar esfuerzos en torno al proyecto naranja.

Durante la reunión se destacó la necesidad de consolidar equipos de trabajo preparados, con claridad en sus responsabilidades y capacidad para mantener contacto directo con la ciudadanía.

Por su parte, Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, ha colocado el fortalecimiento de las estructuras municipales como una de las prioridades de su dirigencia, con el propósito de ampliar la presencia del partido en las distintas regiones de Michoacán.

La incorporación de nuevos perfiles en Purépero representa un paso más en la organización local de Movimiento Ciudadano, que busca ampliar su participación en la vida pública del municipio y dar continuidad a su trabajo político en esta región.