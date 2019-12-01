Tienditas de México buscan incorporar pagos digitales a partir de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 20:32:21

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Las tienditas de la esquina en México podrían comenzar a aceptar más pagos con tarjeta y transferencias bancarias a partir de 2027, como parte de un plan para incorporar a miles de pequeños comercios al sistema bancario.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) anunció que busca integrar al 75% de las tienditas que actualmente no cuentan con una cuenta bancaria. Además, estima que hasta el 80% de las compras en estos negocios podrían realizarse mediante pagos digitales.

El presidente de la asociación, Cuauhtémoc Rivera, explicó que para lograrlo se trabaja en una herramienta llamada Cuenta Fácil, que permitirá a los comerciantes abrir una cuenta bancaria sin pagar comisiones por utilizarla.

Con esta opción, los clientes podrían pagar productos como refrescos, pan, leche, tortillas y otros artículos mediante tarjeta, transferencias o aplicaciones como CoDi, sin necesidad de utilizar efectivo.

Otro de los beneficios sería que los tenderos podrían generar un registro de sus ingresos, lo que les ayudaría a solicitar créditos bancarios y contar con recursos para surtir sus negocios o hacerlos crecer.

A pesar de esto, el efectivo no desaparecerá, ya que seguirá siendo una opción para quienes prefieran pagar con billetes y monedas. La propuesta busca ofrecer más formas de pago y facilitar que los pequeños comercios se adapten a los cambios en la economía digital.