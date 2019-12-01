Movimiento Ciudadano refuerza su liderazgo en Lázaro Cárdenas y Múgica; toman protesta comisiones operativas municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 20:31:47

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, tomó protesta a las y los nuevos integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Lázaro Cárdenas y Múgica, encabezada por Óscar Regino e Ismael Quezada.

“Felicidades a las y los nuevos integrantes por asumir esta gran responsabilidad. Con su compromiso y entusiasmo seguiremos llevando la Fuerza Naranja a cada rincón de esta hermosa región”, expresó.

El dirigente estatal destacó que la consolidación de estructuras municipales es un paso fundamental para que la Fuerza Naranja siga creciendo en Michoacán y se convierta en una verdadera opción de cambio para la ciudadanía.

En el evento también estuvieron presentes Carlos Herrera Tello, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, así como integrantes de la Comisión Operativa Estatal, quienes refrendaron su respaldo al trabajo de las nuevas dirigencias municipales.

“Sigamos trabajando de manera incansable e imparables, para que Movimiento Ciudadano sea la fuerza que transforme el futuro de nuestro estado”, concluyó Víctor Manríquez.