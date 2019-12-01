Movimiento Ciudadano no busca alianzas para 2027; MC Tiene ruta y confía en candidatos propios en 112 Municipios

Movimiento Ciudadano no busca alianzas para 2027; MC Tiene ruta y confía en candidatos propios en 112 Municipios
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:25:07
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Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.— Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que, de cara al proceso electoral de 2027, el partido no está buscando alianzas con otros institutos políticos, manteniendo su enfoque en el fortalecimiento territorial y la postulación de perfiles ciudadanos.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Manríquez  señaló que el partido naranja sigue una ruta interna y no se apresurará en definiciones.

Respecto si darán su apoyo a figuras políticas prospecto a la gubernatura, como el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el líder estatal de MC indicó que aún no es el momento de tomar decisiones sobre candidaturas formales, señalando que el proyecto de MC es independiente y tienen su propia agenda.

"Hoy no estamos en tiempos de definición de candidatos a la gubernatura y lo que estamos haciendo es seguir trabajando," comentó.

Manríquez se manifestó confiado en la estructura del partido, asegurando que MC tendrá representación en todo el estado, incluyendo en municipios considerados focos rojos por temas de inseguridad.

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