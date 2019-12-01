Movimiento Ciudadano Michoacán convoca a jóvenes a participar en la segunda edición del Campamento Juventud y Democracia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 16:43:45

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Para seguir impulsando la participación de las nuevas generaciones en la vida pública, Movimiento Ciudadano en Michoacán, encabezado por Víctor Manuel Manríquez González, invitó a las y los jóvenes del estado a inscribirse en la segunda edición del Campamento Juventud y Democracia, un espacio de formación política, liderazgo y participación ciudadana.

Víctor Manuel Manríquez destacó que este campamento busca brindar herramientas a las juventudes para fortalecer sus capacidades, desarrollar propuestas y contribuir a la construcción de un mejor futuro para Michoacán, promoviendo una política cercana, participativa e incluyente.

El dirigente estatal señaló que las y los participantes tendrán la oportunidad de compartir experiencias, intercambiar ideas y fortalecer su liderazgo junto a jóvenes que comparten el interés por transformar su entorno a través de la participación democrática y el compromiso social.

Asimismo, recordó que la participación en esta actividad es completamente gratuita, como parte del compromiso de Movimiento Ciudadano de abrir espacios de formación y desarrollo para las juventudes, eliminando barreras de acceso y fomentando la inclusión.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, quienes aún pueden formar parte de esta experiencia que combina aprendizaje, trabajo en equipo y reflexión sobre los retos actuales de la vida pública.

Las personas interesadas podrán realizar su registro a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIVgK292mGnc8q5twx3-V_FTrsAQEp5K6p8r1N93Y5rw6ftQ/viewform?usp=publish-editor.

Movimiento Ciudadano Michoacán reiteró su invitación a las juventudes de todo el estado para sumarse a esta iniciativa, convencido de que la participación de las nuevas generaciones es fundamental para construir una democracia más fuerte, abierta y con visión de futuro.Si lo deseas, también puedo hacer una versión con un tono más periodístico o con mayor énfasis político.