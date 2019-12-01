Movimiento Ciudadano Michoacán avanza en la organización de su 4ª Convención Estatal

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.– Movimiento Ciudadano Michoacán informa a su militancia que, como parte del proceso interno para la elección de delegadas y delegados a la 4ª Convención Estatal, a celebrarse el próximo 22 de febrero, se han desarrollado de manera ordenada, participativa y conforme a la normatividad vigente las asambleas distritales federales en su primera etapa.

Dicho proceso inició formalmente con la aprobación de la convocatoria los días 4 y 5 de diciembre, cuando el Consejo avaló los lineamientos para la renovación de los órganos de dirección del partido en Michoacán, dando certeza y rumbo al proceso democrático interno.

Las asambleas distritales correspondientes a la primera etapa se llevaron a cabo del 6 al 8 de febrero en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, contando con la supervisión y validación de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, garantizando legalidad, transparencia y participación efectiva de la militancia.

El proceso continúa este fin de semana con la realización de asambleas en los municipios de Zacapu, Hidalgo, Zitácuaro y Zamora, para concluir en Jiquilpan, fortaleciendo la organización territorial del movimiento y asegurando una representación plural en cada región del estado.

A través de estas asambleas, las y los militantes eligen a sus delegadas y delegados, siendo alrededor de 170 las personas que se están definiendo en todo el estado. A ellas y ellos se sumarán diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, así como mujeres y hombres con representación estatutaria, conformando un padrón de más de 250 personas con derecho a voz y voto en la Convención Estatal.

Una vez concluida la elección de las personas delegadas, el proceso interno continuará con la integración de los órganos de dirección estatal, para lo cual las y los aspirantes a ocupar dichos cargos deberán registrarse los días 14, 15 y 16 de febrero.

Posteriormente, en el marco de la 4ª Convención Estatal, se someterán a consideración y votación los órganos de dirección, reafirmando que en Movimiento Ciudadano son las y los militantes quienes deciden, fortaleciendo así un ejercicio democrático, legítimo y transparente que consolida a la Fuerza Naranja en Michoacán.