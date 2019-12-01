Movimiento Ciudadano Michoacán avanza en la agenda de género con la instalación de su Unidad Estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 18:40:42

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Con la instalación de la Unidad de Género, Movimiento Ciudadano, Michoacán se convierte en el séptimo estado del país en consolidar esta estructura, lo que representa un avance significativo en la construcción de espacios que impulsen políticas públicas, acciones y decisiones con perspectiva de género.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, destacó que este logro refleja el compromiso del movimiento con la igualdad sustantiva y con la generación de condiciones reales para que las mujeres participen plenamente en la vida política y social.

“Que Michoacán sea el séptimo estado en instalar su Unidad de Género significa que estamos avanzando con responsabilidad y convicción. En esta Coordinación Estatal estamos consolidando un espacio clave para impulsar decisiones y acciones con perspectiva de género”, afirmó.

Durante el acto, se reconoció y felicitó a Silvia Hernández Téllez y Cecilia Salinas Castañeda, quienes recibieron su nombramiento como integrantes de esta Unidad, destacando su compromiso y trayectoria en favor de los derechos de las mujeres.

Asimismo, Víctor Manríquez agradeció la charla y aportaciones de Martha Tagle, ex diputada federal, activista de género y referente nacional en la defensa histórica de los derechos de las mujeres, cuya participación fortaleció el diálogo y la reflexión sobre los retos actuales en materia de igualdad.

De igual manera, se reconoció el trabajo de Jimena Berthely, Delegada de Mujeres de Movimiento Ciudadano en Michoacán, por la invitación y organización de este importante evento, que refrenda el rumbo del movimiento hacia una agenda progresista, incluyente y con causa.

Reiteró que la Fuerza Naranja seguirá impulsando acciones que promuevan la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos de todas las mujeres.