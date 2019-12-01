Movimiento Ciudadano lleva a San Lázaro denuncias por derrame de chapopote en costas del Golfo

Movimiento Ciudadano lleva a San Lázaro denuncias por derrame de chapopote en costas del Golfo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 15:22:02
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Ciudad de México, 7 de abril de 2026.- Diputados de Movimiento Ciudadano llevaron a la Cámara de Diputados el tema del derrame de chapopote en el Golfo de México, al denunciar falta de respuesta efectiva de las autoridades frente al impacto ambiental y económico.

Los legisladores Laura Ballesteros y Sergio Gil Rullán señalaron que las afectaciones ya no se concentran en un solo punto, sino que se han extendido a lo largo de las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, e incluso mencionaron que podrían alcanzar zonas de Texas.

Durante su posicionamiento, advirtieron que, mientras el derrame continúa expandiéndose, pescadores y prestadores de servicios turísticos enfrentan pérdidas económicas sin recibir apoyos suficientes.

Asimismo, solicitaron la comparecencia del titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para que informe sobre las causas del incidente, identifique a los responsables y detalle las posibles sanciones.

Como parte de su denuncia, los diputados exhibieron en el recinto una cubeta con residuos recolectados en la localidad de Chachalacas, con el fin de evidenciar la magnitud del problema. Indicaron que, hasta el momento, se han recolectado más de 930 toneladas de material contaminante.

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