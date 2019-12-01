Movimiento Ciudadano fortalece coordinación nacional rumbo a una agenda de resultados: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:02:27

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2026.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, informó que este día participó en una reunión nacional virtual junto a las y los coordinadores estatales de todo el país, con el objetivo de fortalecer la organización interna y consolidar una agenda de trabajo con resultados.

Durante el encuentro, realizado vía Zoom con la coordinación nacional, se abordaron temas estratégicos para el crecimiento del movimiento en cada entidad, así como la importancia de mantener una estructura sólida, cercana a la ciudadanía y enfocada en dar respuesta a las principales necesidades del país.

Víctor Manríquez destacó que desde cada rincón de México se continúa trabajando de manera alineada en torno a lo verdaderamente importante, organización, trabajo y resultados. “Cuando hay rumbo, la alternativa se fortalece”.

El dirigente estatal subrayó que Movimiento Ciudadano sigue avanzando con la fuerza de su militancia y liderazgos, consolidándose como una opción real para las y los mexicanos, con una visión fresca, cercana y comprometida con el futuro del país.

Finalmente, reiteró que en Michoacán se continuará impulsando la construcción de una alternativa sólida, que dé resultados y responda a la confianza de la ciudadanía.