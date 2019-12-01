Movimiento Ciudadano fortalece coordinación nacional para consolidar la alternativa en Michoacán: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:20:10

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- “En Michoacán estamos construyendo una verdadera alternativa para las y los ciudadanos, una opción que represente nuevas formas de hacer política y que responda a lo que hoy demanda la sociedad”, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, tras sostener reuniones de trabajo en la Ciudad de México con liderazgos nacionales del partido.

El coordinador estatal sostuvo una reunión de trabajo con liderazgos nacionales de la fuerza naranja, entre ellos el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, con el objetivo de coordinar esfuerzos y fortalecer la estrategia política del movimiento en la entidad.

Durante el encuentro, destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo conjunta entre las dirigencias nacional y estatal, que permita seguir consolidando el proyecto de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

“Estamos coordinando esfuerzos con nuestra dirigencia nacional para seguir construyendo la alternativa que Michoacán necesita, una alternativa ciudadana, con visión de futuro y con propuestas que respondan a las necesidades reales de la gente”, expresó.

El coordinador estatal subrayó que desde Movimiento Ciudadano se impulsa un proyecto político que apuesta por nuevas generaciones, por la participación ciudadana y por una forma distinta de hacer política, centrada en resultados y en el bienestar de la población.

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto con la dirigencia nacional permitirá fortalecer la organización del partido en el estado, así como seguir sumando liderazgos y proyectos que contribuyan a consolidar a la fuerza naranja como una opción real para las y los michoacanos.

Finalmente, Víctor Manríquez González reiteró que Movimiento Ciudadano continuará trabajando de manera coordinada a nivel nacional y estatal para construir una alternativa sólida para Michoacán, basada en la participación ciudadana, la innovación y una nueva visión de gobierno.