Movimiento Ciudadano exige declaratoria de constitucionalidad para reforma sobre salario digno

Movimiento Ciudadano exige declaratoria de constitucionalidad para reforma sobre salario digno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 18:01:22
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- El senador Clemente Castañeda afirmó que desde la Bancada Naranja continúan insistiendo en que se emita la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que busca garantizar un salario digno para maestros, policías y personal de salud.

A través de un posicionamiento, el legislador señaló que la iniciativa ya fue aprobada en 31 congresos estatales, por lo que debería avanzar a la siguiente etapa del proceso legislativo.

Sin embargo, acusó que han pasado más de 16 meses sin que la mesa directiva del Senado, encabezada por legisladores de Morena, emita la declaratoria correspondiente, lo que mantiene detenida la reforma.

De acuerdo con el senador, esta situación afecta a más de tres millones de trabajadores, quienes continúan esperando la aplicación de una medida que ya fue votada y avalada en distintos congresos del país.

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