Movimiento Ciudadano consolida su presencia en Michoacán, instalan comisiones operativas municipales y nombran al coordinador de alcaldes naranjas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 18:16:16

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- En una intensa gira de trabajo por distintos municipios del estado, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó la instalación de las nuevas Comisiones Operativas Municipales en los municipios de Contepec, Tlalpujahua, Senguio, Áporo y José Sixto Verduzco, fortaleciendo la estructura del movimiento y reafirmando su crecimiento como la alternativa real para Michoacán.

Durante los encuentros, el líder estatal naranja, acompañado del delegado nacional de la Fuerza Naranja en la entidad, los integrantes de la Comisión Operativa Estatal, la diputada Grecia Aguilar y ciudadanas como ciudadanos, destacó que Movimiento Ciudadano avanza con paso firme, construyendo una organización sólida, con liderazgos comprometidos y una visión ciudadana que cada día suma más voluntades en todo el estado.

En Contepec, se tomó protesta a Jairo Acuña Retana como nuevo coordinador municipal, quien junto a su equipo representa la energía y compromiso de la región.

Al visitar el municipio de Tlalpujahua, se instaló la comisión encabezada por Juan Jacobo Martínez, acompañado de mujeres y hombres decididos a fortalecer la participación ciudadana y construir un futuro más justo para su municipio.

En el municipio de Senguio, se sumó a la Fuerza Naranja, José Jesús Velasco Sandoval como coordinador municipal, evento en el que participó también Agustín Torres, presidente municipal de Áporo, quien refrendó su apoyo al fortalecimiento del movimiento en la región.

Más tarde, en Áporo, se llevó a cabo la instalación de la comisión municipal liderada por Leticia Moreno, quien trabajará de la mano con el presidente municipal Agustín Torres Sandoval, consolidando el liderazgo local y la expansión de Movimiento Ciudadano en el Oriente michoacano.

También se visitó al municipio de José Sixto Verduzco, donde el presidente municipal Enrique Ramos rindió protesta como Coordinador de los Alcaldes de Movimiento Ciudadano, y José Natividad Aguilar Pérez asumió la coordinación municipal, reafirmando el compromiso de seguir trabajando con resultados tangibles y cercanía a la gente.

“Movimiento Ciudadano crece porque escucha, organiza y construye desde lo local. Hoy el Oriente demuestra que nuestra fuerza está en la gente y en los liderazgos que quieren un Michoacán diferente y también en las distintas regiones de la entidad”, expresó Víctor Manríquez González.

Con esta gira, Fuerza Naranja demuestra su avance territorial, su organización firme y su capacidad de sumar liderazgos con visión ciudadana, consolidando una estructura sólida que se expande por todo el estado.