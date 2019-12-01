Morón y Torres Piña sostuvieron reunión de diez minutos

Morón y Torres Piña sostuvieron reunión de diez minutos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:46:38
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Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre del 2026.- El exalcalde de Morelia Raúl Morón Orozco confirmó que se reunió la semana pasada con Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Cuarta Transformación. El encuentro duró alrededor de diez minutos y, según Morón, transcurrió en un marco de respeto mutuo.

Cuestionado sobre si aceptaría los resultados de una eventual encuesta y respaldaría a quien resulte elegido, Morón respondió que su desacuerdo no radica en que Torres Piña ocupe la coordinación. “La disputa es otra”, señaló.

El exedil relató que durante la conversación,  le informó sobre la ejecución de una nueva encuesta de medición.

"Fue un encuentro muy rápido y lo único que nos plantemos fue respetarnos unos y otros nadas más y yo le dije que había un acuerdo de otra medición y el dijo que no tenía información y dije está bien ojalá que te informes", expresó en rueda de prensa.

Durante un discurso pronunciado en el Consejo Ordinario del Partido del Trabajo, Raúl Morón reiteró que no hubo certeza sobre la realización de la encuesta para determinar quién sería el coordinador estatal de la Cuarta Transformación.

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