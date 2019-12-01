Morón y sector empresarial avanzarán en unidad por el desarrollo de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Con la finalidad de establecer una ruta de trabajo conjunta que permita la industrialización de la entidad y determinar el papel a jugar por parte del sector en el avance de la transformación, el senador de Morena Raúl Morón Orozco se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM).

En el marco de su 1er. Informe Legislativo, el legislador se reunió con representantes de diversas cámaras empresariales, en conjunto con su compañera en el Senado y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sasil De León Villard, con la intención de informar sobre los avances que se ha tenido en este año y para escuchar sus necesidades y plantear soluciones desde su agenda de trabajo.

En su intervención, Raúl Morón reconoció el papel del sector para el avance de la transformación, al alinearse a la estrategia planteada desde el Gobierno Federal en puntos clave como la generación de mejores condiciones de trabajo y aumento al salario.

Expresó su interés en conocer de primera mano los retos a los que se enfrentan y su visión sobre los pasos a dar para detonar el crecimiento económico del estado, bajo el Plan México presentado por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y ofreció una colaboración cercana para dar solución a sus principales necesidades desde la Cámara Alta.

Por su parte, los integrantes del CCEEM, reconocieron el acercamiento por parte del senador hacia el sector y expresaron su voluntad para participar en la generación de una ruta de trabajo colectiva, que permita el desarrollo, represente mejores condiciones para las y los trabajadores, que incentive a pequeños, medianos y grandes productores y haga a Michoacán un estado protagonista de la economía en el país.