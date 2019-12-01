Morón, líder absoluto en contienda por candidatura de Morena por Michoacán

Morelia, Mich., a 23 de octubre de 2025.- Raúl Morón Orozco crece a paso sostenido entre las preferencias electorales del pueblo de Michoacán, así lo señala la encuesta del mes de octubre de Logi Call, la cual lo coloca como indiscutible primer lugar en el careo interno de Morena por la candidatura a la gubernatura de Michoacán con el 34.8% de las preferencias, casi 20 puntos por encima del segundo lugar, Carlos Torres Piña.

El propio estudio demuestra que el senador, quien recientemente presentó su informe legislativo, es el único de los medidos con un crecimiento sostenido en los últimos meses, ya que de junio a octubre logró un incremento de 9.5% en sus adeptos.

La medición coincide con el creciente apoyo en torno a su proyecto por el gobierno de Michoacán, en donde cada ocasión se suman más políticos y sectores sociales como el empresarial, con el cual se reunió en todas sus regiones durante la semana anterior.

El resto del estudio coloca en lejano segundo lugar a Carlos Torres Piña con el 15.6% de las preferencias, mientras que el tercer puesto es para Gabriela Molina con el 14.9% y señala un desplome pronunciado de Fabiola Alanís, quien cayó al cuarto lugar con apenas el 5.7%.