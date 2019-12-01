Morena respaldará reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún sin conocer el contenido final

Morena respaldará reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún sin conocer el contenido final
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:41:52
Ciudad de México a 19 de febrero de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el grupo parlamentario respaldará de manera unánime la reforma electoral que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

“Como venga la iniciativa, la vamos a respaldar unánimemente en Morena”, declaró el legislador, al destacar que el acuerdo al interior de la bancada fue tomado por consenso.

No obstante, reconoció que hasta el momento no conocen el contenido final de la propuesta y explicó que los documentos que han circulado corresponden únicamente a borradores o textos de trabajo.

El coordinador también admitió que aún no existe un acuerdo con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) ni con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Señaló que buscarán dialogar con ambas fuerzas políticas para lograr consensos.

En caso de no alcanzarse un entendimiento, consideró que se trataría de un “desacuerdo legislativo temporal”.
 

