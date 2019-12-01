Morena recibirá 83 millones en prerrogativas del IEM para 2026; su distribución tendrá énfasis en liderazgo femenino y diversidad

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 15:19:54
Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.– Rigoberto Márquez Verduzco, secretario de Finanzas y representante de Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), confirmó que el partido guinda recibirá 83 millones de pesos en prerrogativas para este ejercicio electoral, como parte del presupuesto total de 481 millones de pesos aprobado ayer por el IEM.

En rueda de prensa, el también secretario de finanzas de Morena, explicó que el 63 por ciento del presupuesto total (aproximadamente 303 millones de pesos) se destinará a las prerrogativas de los partidos políticos, mientras que el 37% restante (cerca de 176 millones) cubrirá el funcionamiento del IEM, incluyendo nóminas, capacitaciones, asambleas y recorridos territoriales.

La distribución entre partidos será: Morena, 83 mdp; PAN, 48 mdp; PRI, 38 mdp; PT, 32 mdp; Movimiento Ciudadano, 32 mdp; PVEM, 31 mdp; PRD, 29 mdp.

Destacó que el presupuesto representa un ajuste respecto a una propuesta inicial de 501 millones, reducido en 5 millones.

"Es un presupuesto estable que contempla aumentos por inflación y garantiza la equidad en la contienda", enfatizó.

Prioridades en la distribución de Morena:

El representante de Morena ante los órganos electorales detalló que las prerrogativas se invertirán priorizando el cumplimiento legal y la equidad interna. Un 3% está establecido por ley para el liderazgo de mujeres, monto que, según dijo, Morena ha ejecutado sin multas desde hace cuatro años.

Agregó que el partido realizó un "ajuste de cuentas" para ejercer un 3% adicional al liderazgo femenino. El secretario de finanzas apuntó que se duplicará el presupuesto para diversidad sexual.

Noventa Grados
