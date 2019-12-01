Morena, radicales que promueven la violencia política y toleran el crimen organizado: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., 12 de agosto de 2025.- Morena representa la izquierda radical que promueve la violencia y tolera al crimen organizado en México, y el PRI no callará ante el intento de carcomer desde los cimientos el sistema democrático, como ya lo hizo esta ideología en Cuba, Venezuela y Colombia, afirmó el dirigente estatal, Memo Valencia, quien reiteró su reconocimiento al senador y dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, por señalar y alzar la voz como única oposición en el país.

El líder priista insistió en que la izquierda radical, representada en México por Morena, ha sido cómplice de delincuentes que han llegado al poder y lo han desvirtuado para empobrecer a la gente y perseguir a la oposición, como el caso de Colombia y Venezuela.

“Ya pasó en Colombia y si no hacemos algo aquí, pasará también en México, están los narcoterroristas en el poder en Venezuela, y obviamente, nosotros tenemos que alzar la voz, porque esto, sin duda alguna, pues es un patrón que se viene sembrando en distintos países y estos izquierdosos radicales pues están avanzando y necesitan que se les ponga un alto”, dijo.

Por ello, exigió también justicia por el asesinato del senador colombiano y excandidato presidencial, Miguel Uribe, “lamento mucho y condeno enérgicamente lo que pasó y exijo que se haga justicia. Gustavo Petro no solo incitó a la violencia y a que el pueblo asesinara a los legisladores. También sugirió que pudo haber sido un montaje el atentado contra él y está más preocupado por el niño que mató al senador Uribe que por hacer justicia”.

Recordó que, al igual que en Colombia, en México “los verdaderos enemigos del pueblo no son los senadores, opositores, no es la oposición, son los delincuentes que le hacen daño a la sociedad, son los narcoterroristas, son los criminales que imponen a través del miedo su ley”.

Finalmente, Memo Valencia aseguró que, en México, la oposición como lo ha hecho el PRI y su dirigente nacional, “no podemos quedarnos callados porque la violencia, el uso justificado de la fuerza pública se debe usar en contra de aquellos que hacen daño a la sociedad, pero aquí la están usando como en Colombia para azuzar al pueblo a actuar en contra de la verdadera oposición”.

Acompañaron el posicionamiento, la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; los secretarios de Operación Política, Bladimir González Gutiérrez; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino Sandoval; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como Pedro Campos Baltazares, dirigente del PRI en Lázaro Cárdenas.