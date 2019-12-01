Morelia, Michoacán, a 10 de abril del 2026.- Más de 70 millones de mexicanos están en riesgo de perder parte de su ahorro en las afores, ante la reforma impulsada por el cártel de Morena que pretende tomar este tipo de recursos para obras faraónicas sin sentido, señaló Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal del PAN aseguró que el cártel de Morena está poniendo en grave riesgo el sustento de millones de mujeres y hombres que, en sus cuentas de Afore, tienen su esperanza para tratar de llevar un retiro sin problemas.

“El Cártel de Morena está poniendo en riesgo el presente y el futuro de millones de mujeres y hombres que trabajan de forma formal, sosteniendo así la economía de México”, indicó.

Quintana Martínez explicó que el Cártel de Morena sigue gobernando con ocurrencias y ahora pretende tomar los ahorros de los trabajadores para hacer obras faraónicas sin sentido, como la refinería de dos bocas -que no refina-, el tren maya de la muerte y el fracaso aeroportuario del AIFA.

“Los ahorros de las y los trabajadores ahora se irán a la basura, en obras sin sentido, sin proyecto y sin justificación alguna, como la refinería que no refina, el tren maya de la muerte y la ‘central avionera’ del AIFA”, precisó Carlos Quintana.