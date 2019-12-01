Morena Querétaro respalda a Georgina Guzmán y consolida bancada de 13 diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 16:07:05

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre de 2026.- La legisladora Georgina Guzmán Álvarez recibió un contundente espaldarazo de la cúpula estatal del Partido de Morena, consolidando a la bancada guinda con 13 de los 25 escaños que integran el Poder Legislativo local, confirmó Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Destacó la trayectoria y el paso firme de Guzmán Álvarez, recordando su trabajo conjunto en el proceso electoral de 2024 y su labor al frente de la Mesa Directiva del Congreso.

"El desempeño de Gina Guzmán ha sido valiente, del lado de la Cuarta Transformación, lo que la llevó a presidir la Mesa Directiva haciendo una labor extraordinaria... Demuestra dos cosas importantes: es tiempo de mujeres, y la 4T o es feminista, o simple y sencillamente no podría ser de izquierda".

Subrayó que este posicionamiento fortalece la agenda presupuestal y legislativa del movimiento, impulsando temas de alto impacto social como la revocación de mandato y la contraloría social, en un contexto donde el respaldo ciudadano a la 4T mantiene niveles competitivos frente a la oposición en Querétaro.

Por su parte, Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, celebró la incorporación de la legisladora como un hecho histórico y de gran relevancia de cara a la segunda mitad del ejercicio constitucional.

"Has sido una aliada en momentos coyunturales, una mujer valiente. Hoy nos consolidamos; somos 13 integrantes del grupo parlamentario de Morena de los 25 diputados que conforman la legislatura. Esto nos da una gran responsabilidad con las queretanas y los queretanos... Bienvenida a casa", expresó el líder parlamentario.

Con esta adhesión formal, el bloque guinda afianza su capacidad de negociación y peso político en el Poder Legislativo queretano, apuntalando los trabajos de la agenda de la Cuarta Transformación en la recta final de la legislatura.