Morena priorizará regulación de redes sociales e inteligencia artificial en el próximo periodo legislativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 21:31:17

Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- Morena definió las prioridades legislativas que impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones, entre las que destacan la regulación de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el documento, el objetivo será abrir la discusión sobre el funcionamiento, control, riesgos y beneficios de la inteligencia artificial, así como analizar el impacto de las redes sociales en la salud mental y la adicción digital en niñas, niños y adolescentes.

La inclusión de estos temas ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que el debate sobre la regulación de redes sociales e inteligencia artificial comenzaría después de la final del Mundial, programada para el 19 de julio.

Además, Morena contempla discutir un paquete de reformas en materia de combate a la corrupción, una ley sobre injerencia extranjera, bienestar animal, el Paquete Económico 2027, regulación de seguros, comunicaciones publicitarias, reclutamiento forzado y acciones para combatir la trata de personas.