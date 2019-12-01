Morena presentará denuncia formal por alza del predial en Uruapan; Jesús Mora cuestiona a Quiroz: "Gobernar no es administrar simpatías"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 15:55:17
Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena en Michoacán, anunció que el partido formalizará observaciones y denuncias ante instancias fiscalizadoras debido a los excesivos incrementos en el impuesto predial aplicados por el Ayuntamiento de Uruapan, que en algunos casos alcanzan hasta el 300% y 500% de aumento.

El dirigente señaló que, si bien Morena no está en contra del cobro de impuestos para la obra pública, es inaceptable que se traslade el costo de la "desorganización administrativa" a las familias.

"No se vale que un gobierno que se dice cercano al pueblo, terminé trasladando al pueblo El costo de su propia desorganización, gobernar no es pasar la factura a la ciudadanía", apuntó tajante en su postura.

Mora González confirmó que la inconformidad ciudadana, que no nace en oficinas partidistas sino en las calles, será llevada a las instancias correspondientes.

"Será a través de nuestros representantes populares, que ya estamos trabajando una ruta, como vamos a hacer las observaciones ante la Auditoría Superior de Michoacán, ante la Comisión Inspectora del Congreso del Estado y ante la Comisión de Programación y Presupuesto, para que se revise y se dé seguimiento puntual a este tema", expresó el morenista.

El líder de Morena recordó a la alcaldesa Grecia Quiroz la naturaleza de su encargo.

"Cuando Grecia Quiroz decidió asumir la presidencia municipal de Uruapan, no asumió solo un cargo honorífico ni una bandera política. Asumió la responsabilidad plena del gobierno... Gobernar no es administrar simpatías, es administrar obligaciones", manifestó Jesús Mora.

El partido exige que el Ayuntamiento aclare por qué se están aplicando cobros muy superiores al 6% aprobado por el Congreso y advierte que no se permitirá que el pueblo sea tomado por "ingenuo" ni que se usen pretextos para justificar la carga económica adicional.

Noventa Grados
