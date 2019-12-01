Morena no reporta sanciones contra dirigencia ni aspirantes a puestos de elección: Jesús Mora

Morena no reporta sanciones contra dirigencia ni aspirantes a puestos de elección: Jesús Mora
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 16:02:17
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Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que hasta el momento no tiene conocimiento de sanciones partidistas contra integrantes de la dirigencia estatal ni contra quienes aspiraron a la coordinación de Michoacán por el partido guinda.

Al ser cuestionado sobre las quejas que distintos equipos anunciaron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) durante el proceso para elegir a la persona coordinadora estatal, Mora señaló que algunas ya concluyeron, mientras que otras continúan en trámite.

“Hasta este momento no hay ninguna sanción a compañeros ni de la dirigencia estatal, ni aspirantes a las coordinaciones; ni tengo yo información de alguna amonestación, de alguna suspensión de derechos partidarios o de expulsión al partido”, declaró.

Explicó que las investigaciones pendientes siguen su curso y que quienes presentaron las quejas deben aportar los elementos correspondientes. Añadió que las diferencias internas han sido atendidas por los órganos partidistas y aseguró que la dirigencia estatal es respetuosa de sus resoluciones.

Jesús Mora no precisó cuáles quejas concluyeron ni si alguna derivó en una resolución.

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