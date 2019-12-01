Morena no descarta al Fiscal de Michoacán como aspirante a la gubernatura

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 15:53:36
Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, no descartó a Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, como candidato a la gubernatura de Michoacán para el 2027. Dijo que es un perfil bien posicionado.

En rueda de prensa, consideró que son válidas las aspiraciones, como la de cualquier ciudadano y militante morenista, pero dijo será el ex secretario de Gobierno quien tome esa decisión de buscar o no un cargo de elección en el próximo proceso electoral.

"Es un servidor público que ha dado muy buenos resultados y, por lo mismo, no podemos descartarlo para el 2027. Esa es una decisión que él tomará, lo respetamos, pero no lo damos por descartado, porque él representa un activo fundamental para Morena", comentó el exfuncionario estatal.

Cuestionado sobre si el Fiscal General del Estado no estaría utilizando dicho espacio como plataforma política, Mora González rechazó tal acción.

"No lo vemos así, porque es un hombre de resultados, esa siempre ha sido su carta de presentación en los diferentes espacios en los que él ha estado sirviendo al estado de Michoacán y esta no será la excepción, a días de que asumió la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya se ven resultados importantes y bueno pues confiamos mucho en la capacidad de nuestro compañero Carlos Torres Piña" , expresó el representante estatal del partido guinda.

Reiteró que son diversos los liderazgos de hombres y mujeres con los que cuenta Morena para ocupar los cargos de elección.

Noventa Grados
