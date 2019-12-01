Morena niega cargos de compensación a quienes quedaron fuera de la contienda por gubernaturas

Morena niega cargos de compensación a quienes quedaron fuera de la contienda por gubernaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 19:43:03
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Tepic, Nayarit, a 22 de octubre de 2026.- La dirigencia nacional de Morena rechazó que las coordinaciones otorgadas a quienes no consiguieron encabezar el proyecto del partido en sus estados representen una compensación política, al sostener que estos espacios reconocen el trabajo realizado por los militantes y su cercanía con la ciudadanía.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, explicó que las designaciones responden a los resultados de las encuestas y al desempeño territorial de los participantes, por lo que descartó que se trate de premios de consolación para quienes no fueron seleccionados en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una visita de trabajo a Nayarit, la dirigente defendió el mecanismo de selección de Morena y señaló que las decisiones se toman a partir de la opinión de la población, expresada mediante los ejercicios demoscópicos del partido.

Las declaraciones ocurren en medio de las diferencias surgidas entre algunos aspirantes que no obtuvieron las coordinaciones estatales, posiciones que perfilan a sus titulares como posibles candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

Montiel sostuvo que el objetivo es mantener la cohesión del movimiento y reconocer la participación de sus integrantes, en un escenario en el que Morena busca evitar fracturas internas y preservar la unidad de cara al proceso electoral de 2027.

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