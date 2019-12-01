Interpol formaliza retiro de alertas internacionales contra Inés Gómez Mont y su esposo

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2026.- La búsqueda internacional de la conductora Inés Gómez Mont y del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga tuvo un cambio en su situación luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificara oficialmente la cancelación de las fichas rojas que ambos tenían desde 2021, pese a que continúan vigentes las órdenes de aprehensión emitidas en México.

La determinación, tomada por un comité del organismo internacional, surtió efectos desde el pasado 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con información difundida este jueves 22 de octubre. Las notificaciones permitían solicitar la localización de ambos en los países integrantes de Interpol.

El retiro de las alertas ya había sido dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre, cuando anunció que el Gobierno de México solicitaría una explicación sobre los motivos de la decisión y buscaría recuperar las fichas rojas para facilitar la localización de la pareja.

Gómez Mont y Álvarez Puga son investigados por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Las acusaciones están vinculadas con una presunta estructura de empresas utilizada para simular operaciones financieras y desviar recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones, el caso involucra contratos relacionados con el sistema penitenciario federal durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las acusaciones forman parte de los procedimientos judiciales pendientes y no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria.

La cancelación de las fichas rojas no significa que las órdenes de aprehensión mexicanas hayan sido anuladas, pero elimina ese mecanismo de búsqueda internacional, por lo que las autoridades mexicanas han manifestado su intención de gestionar la reactivación de las alertas y continuar con los trámites correspondientes para que ambos enfrenten los procesos judiciales en el país.